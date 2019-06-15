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Глушаков усомнился, что останется в "Спартаке"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков не уверен, что останется в составе команды.

"Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет", - написал полузащитник в своем обращении к болельщикам и журналистам в инстаграме.

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"А если точнее, дадут ли мне играть в "Спартаке" те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде все понимают!" – подчеркнул он.

По ходу прошлого сезона капитан "Спартака" попал в опалу к болельщикам команды из-за конфликта со вскоре уволенным главным тренером Массимо Каррерой.

По словам Глушакова, он всегда "бился за команду и коллектив", "говорил все в глаза тренеру и команде, "делал все, чтобы "Спартак" добивался результата".

"Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч", - написал спортсмен.

Он также подчеркнул, что у него нет обид на болельщиков, поскольку понимает, что многие из них "просто не знают всей сути" его ситуации. При этом Глушаков посетовал, что "за все это время никто так и не объяснил" ему суть своих претензий и не встретился с ним"

Глушаков и конфликт в "Спартаке"

Итальянец Массимо Каррера, будучи главным тренером "Спартака" перевел Глушакова в дубль. Это случилось после того, как футболист поставил "лайк" к критическим высказываниям актера Дмитрия Назарова в отношении Карреры осенью 2018 года.

Вскоре Каррера был отправлен в отставку, и Глушаков сразу же был возвращен в основной состав, спортсмену вернулся статус капитана. Такая цепь событий явно не устроила активную часть фанатов "Спартака", которые устраивали обструкцию Глушакову в каждой игре. Один из болельщиков получил 10 суток ареста за попытку атаковать игрока на поле во время матча.

Противоположную позицию занимают партнеры по команде: они устраивали акции в поддержку своего капитана.

Глушаков и годы в "Спартаке"

Денис Глушаков перешел в "Спартак" из московского "Локомотива в 2013 году. В 2017 году вместе со "Спартаком" выиграл чемпионат России и Суперкубок России.

В составе сборной России выступал на чемпионате мира-2014, а также чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах. Планировал сыграть на чемпионате мира-2018 в России, однако лишился места в национальной команде.

футбол ФК Спартак Денис Глушаков

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