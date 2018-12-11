Супруга Дениса Глушакова заявила в полицию об угрозах убийством с его стороны

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку в отношении капитана московского футбольного клуба "Спартак" Дениса Глушакова после заявления его жены об угрозах убийством, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Супруга Глушакова Дарья подала заявление в правоохранительные органы о том, что он угрожал ей убийством. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

В сентябре Глушаков подал в Миллеровский районный суд Ростовской области иск к супруге "о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей". Ростовский областной суд назначил апелляционное рассмотрение его жалобы на 12 декабря.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что супруги Глушаковы, поженившиеся в 2010 году, больше не живут вместе и решили развестись. В браке у них родились две дочери: Валерия в 2011 году и Александра в 2016-м.

Скандалы в быту и на работе

Помимо бытовых отношений скандалы в последнее время преследовали Глушакова и в профессиональной деятельности. Итальянец Массимо Каррера, будучи главным тренером "Спартака" перевел Глушакова в дубль. Это случилось после того, как футболист поставил "лайк" к критическим высказываниям актера Дмитрия Назарова в отношении Карреры.

Вскоре Каррера был отправлен в отставку, и Глушаков сразу же был возвращен в основной состав, спортсмену вернулся статус капитана. Такая цепь событий явно не устроила активную часть фанатов "Спартака", которые устраивали обструкцию Глушакову в каждой игре. Один из болельщиков получил 10 суток ареста за попытку атаковать игрока на поле во время матча.

Противоположную позицию занимают партнеры по команде: они устраивали акции в поддержку своего капитана.