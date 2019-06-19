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Крикунов сохранил пост главного тренера московского ХК "Динамо"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров московского ХК "Динамо" решил сохранить за Владимиром Крикуновым пост главного тренера команды.

"На посту главного тренера "Динамо" Москва продолжит работу Владимир Крикунов. Старшим тренером назначен Юрий Бабенко", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

69-летний Крикунов работает с "Динамо" с октября 2018 года.

В предыдущем сезоне "Динамо" дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступило московскому ЦСКА.

хоккей ХК Динамо Москва

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