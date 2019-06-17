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Дочерняя компания "Норникеля" купила 40% акций ХК "Йокерит"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" объявил о покупке дочерней компанией "Норильского никеля" Harjavalta Oy 40 процентов акций ХК.

"Мы очень рады, что крупная финская компания хочет активно поддерживать нас в ближайшие годы в КХЛ. Мы собираемся развивать наше сотрудничество с нашими финскими партнерами, а также стремимся найти новых местных партнеров, которые хотят поддержать развитие "Йокерита", - приводятся слова президента клуба Яри Курри.

Сообщается, что по новой стратегии развития перед клубом поставлена задача стать топ-командой в КХЛ.

В сезоне-2018/19 финский клуб дошел до четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, где уступил по победам (2-4) московскому "Динамо".

хоккей Норникель

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