Хоккеист сборной России Кагарлицкий перешел в СКА

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА объявил о подписании контракта с нападающим сборной России Дмитрием Кагарлицким.

"Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона 2021/22", - говорится в сообщении.

Предыдущий сезон хоккеист провел в московском "Динамо", в составе которого принял участие в 72 матчах КХЛ и набрал 68 (26+42 по системе "гол+пас") очков.

Всего на счету 29-летнего форварда 443 встречи в КХЛ и 322 (120+202) очка.