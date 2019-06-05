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Хоккеист сборной России Кагарлицкий перешел в СКА

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА объявил о подписании контракта с нападающим сборной России Дмитрием Кагарлицким.

"Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона 2021/22", - говорится в сообщении.

Предыдущий сезон хоккеист провел в московском "Динамо", в составе которого принял участие в 72 матчах КХЛ и набрал 68 (26+42 по системе "гол+пас") очков.

Всего на счету 29-летнего форварда 443 встречи в КХЛ и 322 (120+202) очка.

хоккей

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