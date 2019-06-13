Обладатель золота ЧМ-2018 перешел в ХК "Ак Барс"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" подписал контракт со шведским защитником Микаэлем Викстрандом, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в четверг.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

В прошлом сезоне Викстранд провел за шведский "Ферьестад" 61 матч, в которых набрал 22 (4+18 по системе "гол+пас") очка при показателе полезности "+1".

Также он выступал за команды "Оре" (в 2009 году), "Мора" (с 2010 по 2014 год), "Фрелунда" (с 2014 по 2015 года) и "Ферьестад" (2015-2019). В составе сборной Швеции он участвовал в Олимпийских играх 2018 года, и чемпионате мира-2018, в котором выиграл золотые медали.