"Спартак" упустил победу над "Ростовом" в матче РПЛ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Матч второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Спартаком" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Ростове-на-Дону, - 2:2.

На 23-й минуте Хорен Байрамян вывел "Ростов" вперед". Через две минуты московский клуб отыгрался: Луис Адриано реализовал пенальти. На 66-й минуте Георгий Джикия сделал счет 2:1 в пользу "Спартака". На первой компенсированной ко второму тайму минуте ростовчанин Александр Зуев сравнял счет.

Команды набрали по 4 очка и вместе с тульским "Арсеналом" (выиграл ранее у "Крыльев Советов") составляют тройку лидеров турнира. С учетом дополнительных показателей она выглядит в следующем порядке: 1."Ростов", 2."Спартак", 3."Арсенал".