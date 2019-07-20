"Краснодар" победил "Уфу" в РПЛ, уступая 0:2

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 3:2 победил "Уфу" в гостевом матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 29-й минуте Кэтелин Карп вывел "Уфу" вперед, на 40-й Джемал Табидзе удвоил счет.

На 49-й минуте футболист "Краснодара" Юнес Намли сократил отставание своей команды. На 73-й минуте Тонни де Вильена сравнял счет.

На 87-й минуте вновь в центре внимания оказался футболист "Уфы" Табидзе, но уже не без поздравительных объятий партнеров: он стал автором автогола, благодаря которому "Краснодар" вырвал победу – 3:2.

У "Краснодара" теперь 3 очка, команда находится на седьмом месте. У "Уфы" очков нет, она – на 15-й строчке.