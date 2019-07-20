"Арсенал" выиграл у "Крыльев Советов" и вышел на первое место в РПЛ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" добился победы над самарскими "Крыльями Советов" в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Арсенала".

В составе победителей голы провели Сергей Ткачев (22-я минута), Эванс Кангва (24) и Александру Тудорие (52). В составе "Крыльев Советов" – Александр Соболев (43) и Тарас Бурлак (56).

Победа вывела набравшего 4 очка "Арсенал" на промежуточное первое место. "Крылья Советов", у которых 3 балла, - на третьем месте. Между ними располагается имеющий игру в запасе грозненский "Ахмат" (3 очка).

Второй тур РПЛ-2019/20 открылся матчем в Уфе, где местный одноименный клуб потерпел поражение от "Краснодара" со счетом 2:3.