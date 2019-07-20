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ЦСКА выиграл у "Оренбурга" в матче РПЛ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА добился победы над "Оренбургом" в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 2:1 в пользу хозяев.

На 30-й минуте армейцев вывел вперед Никола Влашич, на 38-й преимущество ЦСКА укрепил Арнор Сигурдссон. На 40-й минуте "Оренбург" отыграл один гол благодаря точному удару Никиты Малярова.

У ЦСКА теперь 3 очка, он – на девятом месте в турнирной таблице. У "Оренбурга" очков пока нет, он – на последнем, 16-м месте.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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