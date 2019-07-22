Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.

Стоимость клуба, сообщается на сайте Forbes, оценивается в $5 млрд.

На втором месте рейтинга находится бейсбольная команда "Нью-Йорк Янкис" ($4,6 млрд), на третьем – испанский футбольный клуб "Реал" ($4,24 млрд).

В пятерку лучших также вошли испанский ФК "Барселона" ($4,02 млрд) и баскетбольный клуб из США Нью-Йорк Никс" ($4 млрд).

В топ-50 рейтинга присутствуют два клуба принадлежащие российским бизнесменам. 32-е место занимает английский ФК "Челси" Романа Абрамовича ($2,58 млрд). На пять строчек ниже располагается баскетбольный клуб "Бруклин Нетс", совладельцем которого с долей 51% является Михаил Прохоров.

Топ-50 рейтинга составили 26 клубов, представляющих НФЛ – Национальную футбольную лигу, профессиональную лигу американского футбола; 9 клубов МЛБ – Главной лиги бейсбола, 8 футбольных клубов разных национальных лиг и 7 клубов из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).