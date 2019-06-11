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Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года

Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года
Лионель Месси
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по итогам 2019 года по версии Forbes.

Согласно данным журнала, совокупный доход футболиста составил $127 млн. Из них $35 млн – результат коммерческих соглашений с рядом известных брендов.

Первую тройку списка составляют футболисты – впервые в истории рейтинга.На втором месте находится форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду с доходом $109 млн. При этом по спонсорским поступлениям -$44 млн – он опережает Месси. На третьей строчке рейтинга - нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, чей совокупный доход составляет $105 млн ($30 млн) из них – спонсорские.

Список спортсменов, не причастных к футболу, открывает располагающийся на четвертой строчке мексиканский боксер Сауль Альварес. Он заработал $94 млн. Компанию в пятерке лучших ему составляет швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработавший на $600 тыс. меньше.

В топ-100 рейтинга попала лишь одна женщина – американская теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 63-е место с доходом в $29,2 млн.

Россияне в списке отсутствуют. Из представителей стран СНГ здесь находится казахстанский боксер Геннадий Головкин, заработавший в прошлом году $25,5 млн. С этими показателями он находится на 95-м месте рейтинга.

Forbes футбол Лионель Месси

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