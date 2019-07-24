Лучший снайпер швейцарского "Туна" покинул клуб перед играми со "Спартаком"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский футбольный клуб "Тун", который является соперником московского "Спартака" по отборочному раунду Лиги Европы, отпустил в "Осер" своего лучшем бомбардира Деяна Соргича, сообщает пресс-служба французской команды.

29-летний футболист подписал с "Осером" контракт на три сезона.

В сезоне-2018/19 Соргич стал лучшим бомбардиром команды, забив в чемпионате Швейцарии 15 мячей. Это - второй показатель среди всех игроков турнира.

В текущем сезоне форвард также успел отличиться за "Тун" в матче национального первенства против "Ксамакса" (2:2).

"Тун" сыграет со "Спартаком" в третьем раунде квалификации Лиги Европы УЕФА. Первая игра пройдет 8 августа в Швейцарии, а ответная - 15 августа в Москве.