Определился соперник "Спартака" в Лиге Европы

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" сыграет со швейцарским "Туном" в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Жеребьевка турнира прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

Первый матч пройдет 8 августа, ответный - 15 августа. Победитель продолжит турнирный путь в раунде плей-офф квалификации, где будут разыграны путевки в групповую стадию.

В свою очередь, тульский "Арсенал" в случае успешного прохода второго раунда квалификации встретится с израильским клубом "Бней Иегуда". Борьбу за выход в третью стадию туляки, как сообщалось, поведут с бакинским "Нефтчи".

"Спартак" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая пятой в чемпионате России-2018/19, "Арсенал" стал шестым и в еврокубки попал благодаря тому, что серебряный призер чемпионата "Локомотив" (Москва) выиграл Кубок России. "Локомотив" сыграет в Лиге чемпионов, а квота ЛЕ досталась "Арсеналу".

Кроме того, в Лиге Европы сыграет московский ЦСКА: четвертое место по итогам чемпионата России дало армейцам прямую путевку в групповую стадию турнира.