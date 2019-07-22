Определился соперник "Спартака" в Лиге Европы
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" сыграет со швейцарским "Туном" в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Жеребьевка турнира прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.
Первый матч пройдет 8 августа, ответный - 15 августа. Победитель продолжит турнирный путь в раунде плей-офф квалификации, где будут разыграны путевки в групповую стадию.
⚡️ @fcsm_official в 3-м отборочном раунде #ЛигаЕвропы сыграет против швейцарского "Туна"! pic.twitter.com/6g91cJrpTJ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 22 июля 2019 г.
В свою очередь, тульский "Арсенал" в случае успешного прохода второго раунда квалификации встретится с израильским клубом "Бней Иегуда". Борьбу за выход в третью стадию туляки, как сообщалось, поведут с бакинским "Нефтчи".
"Спартак" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая пятой в чемпионате России-2018/19, "Арсенал" стал шестым и в еврокубки попал благодаря тому, что серебряный призер чемпионата "Локомотив" (Москва) выиграл Кубок России. "Локомотив" сыграет в Лиге чемпионов, а квота ЛЕ досталась "Арсеналу".
Кроме того, в Лиге Европы сыграет московский ЦСКА: четвертое место по итогам чемпионата России дало армейцам прямую путевку в групповую стадию турнира.