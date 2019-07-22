Поиск

Определился соперник "Спартака" в Лиге Европы

Определился соперник "Спартака" в Лиге Европы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" сыграет со швейцарским "Туном" в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Жеребьевка турнира прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

Первый матч пройдет 8 августа, ответный - 15 августа. Победитель продолжит турнирный путь в раунде плей-офф квалификации, где будут разыграны путевки в групповую стадию.

В свою очередь, тульский "Арсенал" в случае успешного прохода второго раунда квалификации встретится с израильским клубом "Бней Иегуда". Борьбу за выход в третью стадию туляки, как сообщалось, поведут с бакинским "Нефтчи".

"Спартак" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая пятой в чемпионате России-2018/19, "Арсенал" стал шестым и в еврокубки попал благодаря тому, что серебряный призер чемпионата "Локомотив" (Москва) выиграл Кубок России. "Локомотив" сыграет в Лиге чемпионов, а квота ЛЕ досталась "Арсеналу".

Кроме того, в Лиге Европы сыграет московский ЦСКА: четвертое место по итогам чемпионата России дало армейцам прямую путевку в групповую стадию турнира.

футбол Лига Европы УЕФА

Новости по теме

Новости

"Краснодар" сыграет с "Порту" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

"Краснодар" сыграет с "Порту" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

Теннисист Медведев впервые стал девятой ракеткой мира

Теннисист Медведев впервые стал девятой ракеткой мира

"Зенит" выиграл у "Сочи" в матче РПЛ

"Локомотив" выиграл у "Тамбова" матч РПЛ

"Ростов" назвал вопиющим судейство в матче со "Спартаком"

"Спартак" осудил действия ОМОНа против своих болельщиков в Ростове

Казань примет ЧМ-2025 по водным видам спорта

На матче "Ростов" - "Спартак" за нарушения порядка задержали восемь человек

ОМОН вызвали после матча в Ростове из-за попытки фанатов отбить нарушителей

РФС разберется в ситуации с избиением ОМОНом болельщиков "Спартака" в Ростове

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');