Поиск

"Тун" - "Спартак". Онлайн

Зелимхан Бакаев укрепил преимущество "Спартака" в матче Лиги Европы

"Тун" - "Спартак". Онлайн
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия) в борьбе за путевку в групповую стадию

34'

Удар по воротам "Спартака" - неточно!

32'

Мимо ворот пролетел мяч!

31'

Право на штрафной заработал "Тун". До ворот, правда, неблизко

30'

ГОООООООООООЛ! Второй гол провел "Спартак". Зелимхан Бакаев пробил из-за пределов штрафной в угол ворот! 2:0 в пользу "Спартака"!

29'
Гол!!!

"Тун" - "Спартак". 0:2

28'

Передача в штрафную "Спартака" слева - Александр Максименко перехватил мяч.

27'

А вот и контратака "Спартака". Мирзов ее завершал ударом из-за пределов штрафной - выше перекладины

26'

Прижал "Тун" москвичей к их штрафной

24'

Понсе недавно нанес точный удар ногой в грудь голкиперу "Динамо" Антону Шунину, получил желтую карточку. И теперь ждем информации, надолго ли его дисквалифицируют в чемпионате России? А вот с "Туном" он сыграл хорошо - и правильно сделал

22'

ГООООООООООЛ! "Спартак" открыл счет! Вратарь "Туна" ошибся, выбивая мяч из своей штрафной. мяч перехватил Резиуан Мирзов, вошел в штрафную, сделал пас на Эсекьеля Понсе, а тот сразу же пробил низом в створ! "Спартак" ведет со счетом 1:0!

21'
Гол!!!

"Тун" - "Спартак". 0:1

21'

Не удалось "Спартаку" пробить по воротам, а вот соперник с трудом выбил мяч, а потом начал контратаку

20'

О, только хотел сказать, что "Спартак" не создает ничего. И как раз он заработал право на угловой!

17'

Снова небезопасная подача в штрафную "Спартака". Борьбу за мяч выиграл наш защитник Айртон

16'

Команды, кстати, играют на искусственном газоне

14'

Подача к воротам "Спартака" с левого фланга: вратарь Максименко мяч перехватил

12'

Столкнулись головами Георгий Джикия и туновец Симоне Рапп. Обоим оказали помощь медицинского характера, оба продолжают игру - и это очень хорошо. 

11'

Выше ворот пролетел мяч!

11'

Удар по воротам "Спартака"!

10'

Право на угловой заработал "Тун"

8'
Желтая карточка

Футболист "Туна" Базиль Стильхарт грубо сбил нашего Джано Ананидзе и получил желтую карточку

6'

Опасная подача на ворота "Спартака": футболист "Туна" до мяча дотянулся, но пробил из рук вон плохо

4'

Контролировали мяч спартаковцы, но позволили сопернику провести атаку - безопасную для ворот москвичей

2'

Главный судья матча - Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины

1'

Матч начался! В игру мяч ввели футболисты "Спартака". Через 10 секуед мяч покинул поле через лицевую линию ворот "Туна"

Команды уже на поле. Сейчас игра начнется!

"Спартак" седня сыграет в бело-красном

Наши на стадионе

А вот состав "Туна":

Стартовый состав "Спартака". Кого здесь только нет: и Шюррле нет, и Ташаева, и Реброва

Ответная игра пройдет через неделю в Москве. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары "Брондбю" (Дания) – "Брага" (Португалия) в борьбе за путевку в групповую стадию.

Я сегодня связался с бывшим капитаном "Спартака" легендарным Егором Титовым, и вот что он по поводу предстоящей игры сказал:

Начало матча - 20:00 по московскому времени

Игра пройдет в Швейцарии в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА

"Интерфакс" в лице Владимира Нардина предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Россия)!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига Европы УЕФА

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

Шестой футболист ушел из "Зенита" в "Сочи" этим летом

Егор Титов оценил перспективы "Спартака" в квалификации Лиги Европы

Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

"Краснодар" уступил "Порту" в Лиге чемпионов

"Краснодар" уступил "Порту" в Лиге чемпионов

"Краснодар" - "Порту". Онлайн

"Краснодар" - "Порту". Онлайн
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кокорин и Мамаев в колонии сыграют с белгородским футбольным клубом

Кокорин и Мамаев в колонии сыграют с белгородским футбольным клубом
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" и "Динамо" оштрафованы на 400 тысяч рублей по итогам дерби

Диего Форлан объявил о завершении карьеры

Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок

Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок

Ян Лесли: создание женского гандбольного ЦСКА будет на пользу сборной России

Ян Лесли: создание женского гандбольного ЦСКА будет на пользу сборной России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');