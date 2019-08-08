"Тун" - "Спартак". Онлайн
Зелимхан Бакаев укрепил преимущество "Спартака" в матче Лиги Европы
Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия) в борьбе за путевку в групповую стадию
Удар по воротам "Спартака" - неточно!
Мимо ворот пролетел мяч!
Право на штрафной заработал "Тун". До ворот, правда, неблизко
ГОООООООООООЛ! Второй гол провел "Спартак". Зелимхан Бакаев пробил из-за пределов штрафной в угол ворот! 2:0 в пользу "Спартака"!
"Тун" - "Спартак". 0:2
Передача в штрафную "Спартака" слева - Александр Максименко перехватил мяч.
А вот и контратака "Спартака". Мирзов ее завершал ударом из-за пределов штрафной - выше перекладины
Прижал "Тун" москвичей к их штрафной
Понсе недавно нанес точный удар ногой в грудь голкиперу "Динамо" Антону Шунину, получил желтую карточку. И теперь ждем информации, надолго ли его дисквалифицируют в чемпионате России? А вот с "Туном" он сыграл хорошо - и правильно сделал
ГООООООООООЛ! "Спартак" открыл счет! Вратарь "Туна" ошибся, выбивая мяч из своей штрафной. мяч перехватил Резиуан Мирзов, вошел в штрафную, сделал пас на Эсекьеля Понсе, а тот сразу же пробил низом в створ! "Спартак" ведет со счетом 1:0!
"Тун" - "Спартак". 0:1
Не удалось "Спартаку" пробить по воротам, а вот соперник с трудом выбил мяч, а потом начал контратаку
О, только хотел сказать, что "Спартак" не создает ничего. И как раз он заработал право на угловой!
Снова небезопасная подача в штрафную "Спартака". Борьбу за мяч выиграл наш защитник Айртон
Команды, кстати, играют на искусственном газоне
Пока спартаковцы больше борется с газоном, чем с соперником... #спартактун— Александр Полозов (@alex_plzv) August 8, 2019
Подача к воротам "Спартака" с левого фланга: вратарь Максименко мяч перехватил
Столкнулись головами Георгий Джикия и туновец Симоне Рапп. Обоим оказали помощь медицинского характера, оба продолжают игру - и это очень хорошо.
Выше ворот пролетел мяч!
Удар по воротам "Спартака"!
Право на угловой заработал "Тун"
Футболист "Туна" Базиль Стильхарт грубо сбил нашего Джано Ананидзе и получил желтую карточку
Опасная подача на ворота "Спартака": футболист "Туна" до мяча дотянулся, но пробил из рук вон плохо
Контролировали мяч спартаковцы, но позволили сопернику провести атаку - безопасную для ворот москвичей
Главный судья матча - Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины
Матч начался! В игру мяч ввели футболисты "Спартака". Через 10 секуед мяч покинул поле через лицевую линию ворот "Туна"
Команды уже на поле. Сейчас игра начнется!
"Спартак" седня сыграет в бело-красном
🔴⚪ Сегодня играем в белом!#ВпередСпартак #ЛигаЕвропы #ТунСпартак pic.twitter.com/ruh01YWIZ0— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 8, 2019
Наши на стадионе
🔴⚪️🏟#СпартакТун #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/GDa481mQbw— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 8, 2019
А вот состав "Туна":
Unsere heutige Startelf.💪— FC Thun (@fcthun_official) August 8, 2019
🔄 Hirzel, Roth, Kablan, Vasic, Tosetti, Hunziker, Salanovic
🚑 Chihadeh, Hediger, Karlen, Bigler, Ziswiler, Sutter, Fatkic, Righetti, Wanner#wahriliebi #europaleague #qualifikation #THUFCSM pic.twitter.com/mBzfAkppmW
Стартовый состав "Спартака". Кого здесь только нет: и Шюррле нет, и Ташаева, и Реброва
🔴⚪️ Состав красно-белых на первый матч Лиги Европы в новом сезоне!#ТунСпартак pic.twitter.com/bVOq8fIVGs— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 8, 2019
Ответная игра пройдет через неделю в Москве. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары "Брондбю" (Дания) – "Брага" (Португалия) в борьбе за путевку в групповую стадию.
Я сегодня связался с бывшим капитаном "Спартака" легендарным Егором Титовым, и вот что он по поводу предстоящей игры сказал:
Егор Титов оценил перспективы "Спартака" в квалификации Лиги Европы https://t.co/UBV1MEpiZL— Интерфакс (@interfax_news) August 8, 2019
Начало матча - 20:00 по московскому времени
Игра пройдет в Швейцарии в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА
"Интерфакс" в лице Владимира Нардина предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Россия)!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!