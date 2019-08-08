"Тун" - "Спартак". Онлайн

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Понсе недавно нанес точный удар ногой в грудь голкиперу "Динамо" Антону Шунину, получил желтую карточку. И теперь ждем информации, надолго ли его дисквалифицируют в чемпионате России? А вот с "Туном" он сыграл хорошо - и правильно сделал