Глава тульского "Арсенала" поддержал тренера, провалившего еврокубковый дебют

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент тульского футбольного клуба "Арсенал" Гурам Аджоев высказал слова поддержи главному тренеру команды Игорю Черевченко после неудачного дебюта команды в еврокубках.

"Я выразил поддержку главному тренеру и его ассистентам, сказал, что полностью им доверяю. Рад, что после трех поражений подряд парни проявили характер и одержали важную победу ("Арсенал" победил в гостях 1:0 после поражения от "Нефтчи"). Все понимают - новичкам нужно время, чтобы сыграться, притереться друг к другу. За полтора месяца команду не построишь", - сказал Аджоев "Спорт-Экспрессу".

"Мы засветились в Европе, теперь там знают, что Тула - это не только пряники, но и ФК "Арсенал", - добавил президент тульского клуба.

"Арсенал" по итогам прошедшего сезона занял шестое место в Российской премьер-лиги и получил право принять участие в Лиге Европы со второго раунда квалификации. Здесь он дважды - 0:1 и 0:3 уступил бакинскому "Нефтчи". Это был дебют "Арсенала" в еврокубках.