Определились потенциальные соперники "Спартака" в борьбе за место в группе ЛЕ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В случае выхода в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА московский "Спартак" может сыграть с датским "Брондбю" или португальской "Брагой", сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Первый матч состоится 22 августа, ответный - 29 августа.

Ранее, в рамках 2-го отборочного раунда турнира "Спартак" сыграет со швейцарским "Туном" (8 августа в Швейцарии и 15 августа - в Москве).

"Спартак" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая пятой в чемпионате России-2018/19.

Кроме того, в Лиге Европы сыграет московский ЦСКА: четвертое место по итогам чемпионата России дало армейцам прямую путевку в групповую стадию турнира.

Ранее из турнира выбыл тульский "Арсенал", стартовавший во втором раунде квалификации. В чемпионате он стал шестым и в еврокубки попал благодаря тому, что серебряный призер чемпионата "Локомотив" (Москва) выиграл Кубок России, а сам попал в Лигу чемпионов