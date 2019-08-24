"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча закончилась со счетом 1:1.
Счет открыл полузащитник "Локомотива" Гжегош Крыховяк на пятой минуте матча. "Краснодар" ответил голом Магомеда-Шапи Сулейманова на 42-й минуте.
По итогам матча "Краснодар" возглавил турнирную таблицу, "Локомотив" остался на второй строчке. Обе команды имеют по 14 очков, опережая "Зенит", идущим третьим, только по разнице мячей.