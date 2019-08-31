Футболисты "Ахмата" сыграли вничью с "Тамбовом" в восьмом туре РПЛ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футболисты ФК "Ахмат" сыграли вничью с "Тамбовом" в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счетом 1:1.

На пятой минуте матча гостей вывел вперед защитник Максим Осипенко, в самом конце встречи грозненцев от поражения спас полузащитник Бернард Бериша.

По итогам встречи "Ахмат" занимает 12-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе восемь очков. "Тамбов" с пятью баллами остался на последнем месте в таблице.