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ФК "Сочи" одержал первую победу в чемпионате России, разгромив "Рубин"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" на выезде нанесли крупное поражение "Рубину" в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в субботу в Казани, завершился со счетом 0:3. Голы забили: Ибрагим Цаллагов (22-я минута), Федор Кудряшов (52), Александр Карапетян (90+3).

Таким образом, сочинцы впервые победили в РПЛ. Ранее они проиграли четыре раза и три раза сыграли вничью.

В турнирной таблице чемпионата России "Сочи" занимает 14-е место с шестью очками. "Рубин" находится на девятом месте с 10 баллами.

РПЛ Сочи Рубин

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