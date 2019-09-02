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"Рубин" арендовал у "Спартака" полузащитника Ташаева

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Рубин" объявил об аренде полузащитника московского "Спартака" Александра Ташаева до конца сезона.

"25-летний полузащитник "Спартака" Александр Ташаев на правах аренды будет выступать за "Рубин". Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20", - говорится в сообщении на официальном сайте казанской команды в понедельник.

В клубе из Татарстана уточнили, что полузащитник будет выступать под номером "88".

Ташаев выступал за московские "Динамо" и "Спартак", юношескую и молодежную сборные России. В текущем сезоне сыграл за "Спартак" три матча.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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