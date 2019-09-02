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"Зенит" подписал контракт с воспитанником ЦСКА Караваевым

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Защитник Вячеслав Караваев из голландского "Витесса" перешел в петербургский "Зенит", сообщает пресс-служба российского футбольного клуба в понедельник.

Соглашение с игроком рассчитано на четыре года.

Караваев - воспитанник ЦСКА, провел за основной состав армейцев два матча. Сезон-2014/15 отыграл на правах аренды в чешской "Дукле", следующую кампанию - в "Яблонце".

В 2016 году он перешел в пражскую "Спарту", где отыграл 44 матча, забил четыре мяча и отдал десять результативных передач, а также был признан лучшим игроком сезона.

31 января 2018 года присоединился к голландскому "Витессу". Караваев сыграл за клуб из Нидерландов 65 матчей, забил два мяча и сделал 9 результативных передач.

Защитник выступал за юношеские и молодежные сборные России всех возрастов. В марте 2019 года впервые получил приглашение в национальную команду, но пока не дебютировал в ней.

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