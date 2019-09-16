Суд арестовал экс-хоккеиста Мусатова по делу о хищении 45 млн рублей

Хоккеист Игорь Мусатов в Кузьминском районном суде Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы в понедельник, 16 сентября, санкционировал арест бывшего хоккеиста Игоря Мусатова, подозреваемого в мошенническом хищении в особо крупном размере.

"В отношении Мусатова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 октября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

По предварительным данным, в январе 2018 года Мусатов с двумя своими знакомыми арендовал офис на Малом Кисловском переулке в Москве, который оборудовал под банковское помещение. Один из мужчин затем договорился с местным жителем, что обменяет его 45 млн рублей на один из видов криптовалюты в количестве 103 единиц по заниженной стоимости.

В дальнейшем потерпевший передал деньги сообщнику подозреваемого, который забрал их и скрылся. Впоследствии подозреваемые поделили похищенные средства между собой.

Находящийся в федеральном розыске Мусатов был задержан сотрудниками ОМВД России по району Фили-Давыдково, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Еще один фигурант дела уже содержится под домашним арестом.

Игорь Мусатов является бывшим нападающим словацкого клуба "Слован", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и воспитанником хоккейной школы московского "Спартака".