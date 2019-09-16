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Экс-хоккеист Мусатов задержан по делу о мошенничестве на 45 млн рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на 45 млн рублей в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ОМВД России по району Фили-Давыдково города Москвы задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем", - сказала Волк.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, речь идет о задержании российского хоккеиста Игоря Мусатова.

Установлено, что в январе 2018 года мужчина арендовал офис на Малом Кисловском переулке, который вместе с двумя знакомыми оборудовал под банковское помещение. "Он договорился с местным жителем, что обменяет его 45 миллионов рублей на один из видов криптовалюты в количестве 103 единиц по заниженной стоимости", - отметила представитель МВД.

В дальнейшем потерпевший передал деньги сообщникам подозреваемого. "Один из них забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии злоумышленники поделили похищенные средства между собой", - сообщила Волк.

"Следственной частью УВД по Юго-восточному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ", - сказала она.

По словам Волк, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. Один из них находится под домашним арестом, в отношении другого в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские проводят следственные действия, направленные на установление и задержание возможного соучастника противоправной деятельности, добавила официальный представитель МВД.

31-летний Мусатов начинал карьеру в московском "Спартаке", воспитанником которого является. Впоследствии он защищал цвета рядя российских клубов в чемпионате страны и образованной вскоре Континентальной хоккейной лиге. Последним его клубом в карьере является братиславский "Слован", за который он играл в сезоне-2016/17. Ныне "Слован" уже не является представителем КХЛ.

В 2007 году Мусатов завоевал серебро чемпионата мира среди молодежи.

МВД хоккей

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