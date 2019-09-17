"Лион" - "Зенит". Онлайн
Действующий чемпион России начинает свой путь в главном клубном турнире Европы
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проходит во Франции
15 - Дзюба с Караваевым разыграли быструю стенку на правом фланге, после чего прострел Вячеслава пришелся в руки Денайера#ЛионЗенит #ЛигаЧемпионов— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 17, 2019
Дмитрий опирается на мнение болельщика "Спартака"
Как любит говорить мой красно-белый друг @mizantropcity Зенит-Чемпион! И тут ведь с ним не поспоришь) #ЛионЗенит— Дмитрий (@vlasta771) September 17, 2019
Караваев выбил мяч из-под ног Депая в штрафной "Зенита", в результате чего игрок "Лиона" упал. Трибуны по инерции взревели от негодования - обошлось без пенальти
Не прошла атака "Лиона" по левому флангу. Хозяева, по нашим наблюдениям, перехватили инициативу
Еще один дальний удар по воротам "Зенита". Вновь ловит мяч голкипер
Несложный для вратаря "Зенита" Лунева удар нанесен издали
Опасная подача ко вратарской "Зенита". Лионц Дембеле не смог выиграть борьбу за мяч в воздухе
А вот и удар "Зенита" в створ! Дос Сантос бил из-за пределов штрафной. Несмотря на рикошет, вратарю "Лиона" удалось мяч поймать
При (почему-то) полупустых трибунах "Зенит" провел уже пару атак, не завершив их до удара
Главный судья матча - англичанин Майкл Оливер. Трансляцию для вас ведет россиянин Владимир Нардин
Матч начался!
"Зенит" проиграл "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА https://t.co/Ik7xbiXo7I— Интерфакс (@interfax_news) September 17, 2019
Сегодня юноши "Зенита" играли против сверстников из "Лиона" в Юношеской лиге УЕФА. Получилось так себе
Вот как выглядит стартовый состав "Лиона":
Notre XI pour affronter le @zenit_spb ! 💥🔴🔵#OLZenit pic.twitter.com/asz5L8g13M— Olympique Lyonnais (@OL) September 17, 2019
Стартовый состав "Зенита"!
Стартовый состав «Зенита» на первый матч группового этапа @ChampionsLeague!#ЛионЗенит pic.twitter.com/uCgA1g9QUH— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 17, 2019
Матч пройдет во Франции сегодня и стартует в 19:55 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским "Лионом" и петербургским "Зенитом"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!