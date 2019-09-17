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"Лион" - "Зенит". Онлайн

Действующий чемпион России начинает свой путь в главном клубном турнире Европы

"Лион" - "Зенит". Онлайн
Футболист Артем Дзюба
Фото: Вячеслав Евдоким/ФК "Зенит"/ТАСС

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проходит во Франции

15'

13'

Дмитрий опирается на мнение болельщика "Спартака"

11'

Караваев выбил мяч из-под ног Депая в штрафной "Зенита", в результате чего игрок "Лиона" упал. Трибуны по инерции взревели от негодования - обошлось без пенальти

9'

Не прошла атака "Лиона" по левому флангу. Хозяева, по нашим наблюдениям, перехватили инициативу

8'

Еще один дальний удар по воротам "Зенита". Вновь ловит мяч голкипер

6'

Несложный для вратаря "Зенита" Лунева удар нанесен издали

5'

Опасная подача ко вратарской "Зенита". Лионц Дембеле не смог выиграть борьбу за мяч в воздухе

4'

А вот и удар "Зенита" в створ! Дос Сантос бил из-за пределов штрафной. Несмотря на рикошет, вратарю "Лиона" удалось мяч поймать

2'

При (почему-то) полупустых трибунах "Зенит" провел уже пару атак, не завершив их до удара

1'

Главный судья матча - англичанин Майкл Оливер. Трансляцию для вас ведет россиянин Владимир Нардин

1'

Матч начался!

Сегодня юноши "Зенита" играли против сверстников из "Лиона" в Юношеской лиге УЕФА. Получилось так себе

Вот как выглядит стартовый состав "Лиона":

Стартовый состав "Зенита"!

Матч пройдет во Франции сегодня и стартует в 19:55 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским "Лионом" и петербургским "Зенитом"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига чемпионов УЕФА

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Назван стартовый состав "Зенита" на матч с "Лионом"

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