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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В среду вечером завершились последние матчи квалификационной стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которых стал известен полный состав группового этапа.

Квалификационный отбор успешно преодолели "Аякс" (Голландия), "Брюгге" (Бельгия), "Славия" (Чехия), "Динамо" (Хорватия), "Црвена" Звезда" (Сербия), "Олимпиакос" (Греция).

Они присоединились к 26 клубам, получившим путевку в групповой этап автоматически. Среди них – российские "Зенит" и "Локомотив". На место в основной стадии ЛЧ претендовал "Краснодар", но в раунде плей-офф квалификации уступил "Олимпиакосу".

Полный состав участников группового этапа выглядит так: "Зенит", "Локомотив" (оба – Россия), "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Валенсия" (все – Испания), "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" (все – Англия), "Ювентус", "Наполи", "Интер", "Аталанта" (все – Италия), "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Байер", "РБ Лейпциг" (все – Германия), "Пари Сен-Жермен", "Лилль", "Лион" (все – Франция), "Бенфика" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Зальцбург" (Австрия), "Аякс" (Голландия), "Брюгге" (Бельгия), "Славия" (Чехия), "Динамо" (Хорватия), "Црвена" Звезда" (Сербия), "Олимпиакос" (Греция).

В четверг в Монако пройдет жеребьевка группового этапа. Начало – 19:00 мск.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Ливерпуль".

футбол Лига чемпионов УЕФА

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