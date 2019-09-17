В Госдуме захотели поговорить с Кокориным и Мамаевым о деньгах в российском футболе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв готов обсудить с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые вышли на свободу во вторник, финансы в российском футболе.

"На комитете мы обсуждаем законопроекты или вопросы государственного финансирования спорта, туризма и молодежной политики. По вопросу законотворчества мы не можем привлечь Кокорина и Мамаева в качестве экспертов, они не обладают необходимыми знаниями и образованием", - цитирует Дегтярева пресс-служба комитета.

"Однако они отличные футболисты. Если только пригласить ребят пообсуждать: как понизить гонорары футболистам в клубах, где есть государственные деньги или деньги госкорпораций, или как обуздать аппетиты футбольных агентов и прекратить пропускать народные деньги через контракты клубов с госкорпорациями", - добавил он.

Оба футболиста и младший брат Александра Кокорина Кирилл во вторник вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Как сообщил адвокат Кокорина Юрий Падалко, футболист накануне заключил новый контракт с "Зенитом".

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.