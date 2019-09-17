Александр Кокорин заключил новый контракт с "Зенитом"

По словам адвоката Юрия Бадалко, у Павла Мамаева остается действующий контракт с "Краснодаром"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболист Александр Кокорин, который во вторник вышел на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО), заключил соглашение с клубом "Зенит". Об этом сообщил его адвокат Юрий Падалко.

По словам юриста, Кокорин заключил новый контракт с "Зенитом" в понедельник, 16 сентября. По словам Падалко, информация о том, когда Кокорин приступит к тренировкам - вопрос к футбольному клубу.

"У Мамаева действующий контракт с клубом "Краснодар", - напомнил адвокат. Сейчас футболисты едут домой, добавил он.

Ранее стало известно, что оба футболиста, а также младший брат Александра Кокорина Кирилл во вторник вышли на свободу из колонии после решения суда об их УДО.