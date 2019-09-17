Кадыров оценил футбольное будущее Кокорина и Мамаева

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вышедшим на свободу футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву придется приложить немало усилий, чтобы радовать болельщиков своей игрой, считает глава Чечни, почетный президент грозненского ФК "Ахмат" Рамзан Кадыров.

"Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!" - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он убежден, что спортсмены "по закону ответили за содеянное", и считает правильным решение "Зенита" подписать новое соглашение с Кокориным.

"Петербургский футбольный клуб "Зенит" открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. (...) я это решение одобряю", - отметил глава Чечни.

Оба футболиста и младший брат Александра Кокорина Кирилл во вторник вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Как сообщил адвокат Кокорина Юрий Падалко, футболист накануне заключил новый контракт с "Зенитом".

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.