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Кадыров оценил футбольное будущее Кокорина и Мамаева

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вышедшим на свободу футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву придется приложить немало усилий, чтобы радовать болельщиков своей игрой, считает глава Чечни, почетный президент грозненского ФК "Ахмат" Рамзан Кадыров.

"Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!" - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он убежден, что спортсмены "по закону ответили за содеянное", и считает правильным решение "Зенита" подписать новое соглашение с Кокориным.

"Петербургский футбольный клуб "Зенит" открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. (...) я это решение одобряю", - отметил глава Чечни.

Оба футболиста и младший брат Александра Кокорина Кирилл во вторник вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Как сообщил адвокат Кокорина Юрий Падалко, футболист накануне заключил новый контракт с "Зенитом".

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.

Кокорин и Мамаев на свободе

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Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин (справа налево) после освобождения по УДО у исправительной колонии №4 в Алексеевке (Белгородская область)Футболист Павел МамаевОтчим Кокорина Кирилл Логинов (на первом плане слева) у исправительной колонии №4Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл КокоринБрат Александра Кокорина Кирилл Кокорин после освобождения по УДООтчим и мать Кокориных ожидают в автомобиле у исправительной колонии №4Мать футболиста Александра Кокорина Светлана Кокорина и его отчим Кирилл Логинов
Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин (справа налево) после освобождения по УДО у исправительной колонии №4 в Алексеевке (Белгородская область)
Александр Кокорин Павел Мамаев

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