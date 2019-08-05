Гендиректор женского гандбольного ЦСКА Анатолий Волосов: амбиции команды – выиграть Лигу чемпионов

Анатолий Волосов Фото: Пресс-служба женского гандбольного клуба ЦСКА

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Летом этого года в армейском спортивном сообществе случилось пополнение: в его ряды вступил женский гандбольный клуб ЦСКА, который в ближайшем сезоне выступит в российской Суперлиге. Генеральный директор клуба Анатолий Волосов рассказал корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину об амбициях новоявленной команды, планах на перспективу, взаимодействии с армейскими клубами из других видов спорта.

- Перед нами поставлена задача достойно выступить в чемпионате России, занять максимально высокое место в Суперлиге и попасть в европейские клубные турниры. Максимально высокое место – это означает, что мы постараемся составить конкуренцию клубу "Ростов-Дон" (чемпиону России последних трех сезонов – ИФ).

- А если говорить о более долгосрочных планах?

- В следующем сезоне хотим добиться чемпионства, попасть в Лигу чемпионов. Ну и в третий сезон мы хотим уже не просто играть в Лиге чемпионов, но и бороться за высокие места, в том числе и за победу. То есть планы перед командой поставлены достаточно амбициозные. Поэтому мы делаем все, чтобы создать команде все условия и эти планы стали реальностью. А создавать клуб под именем ЦСКА и бороться за выживание… Наверное, никто бы нас не понял.

- На июньской презентации было объявлено о создании попечительского совета, в который, в частности, вошли такие известные представители армейского движения, как Валерий Газзаев и Игорь Акинфеев. Кто еще войдет в этот совет?

- Попечительский совет находится в стадии формирования. После того, когда этот процесс завершится, об этом будет отдельно объявлено. Как вы знаете, этот совет возглавляет замминистра обороны Тимур Иванов, орган будет осуществлять клубу самую разную помощь.

- Известен ли бюджет ЦСКА?

- Скажем так: он соответствует поставленным задачам. Сравнить с другими клубами мы не можем, поскольку не все из них сообщают широкой общественности размеры своего бюджета. Но я полагаю, что мы находимся на уровне ведущих четырех-пяти клубов.

- Как вообще возникла идея о создании этого проекта?

- И женская и мужская гандбольные суперлиги в России состояли из нечетного числа команд, что создавало понятные сложности при формировании ритмичного календаря. И вообще нечетное количество команд – как-то странно и неудобно со многих точек зрения. Странно и то, что в Москве, российской столице не было ни мужского ни женского гандбольного клуба. В итоге два года назад здесь появился мужской "Спартак", а в этом году – женский ЦСКА.

- Почему именно ЦСКА? Звучит, как ответный ход с точки зрения противостояния этих брендов.

- Да нет. Создавать клуб с нуля, без какого-то брендового названия,– это очень сложно, тем более гандбол в нашей стране уступает по популярности и футболу и хоккею. Поэтому решение создать ЦСКА – правильное и очевидное: для того, чтобы привлечь зрителей, для того, чтобы объяснить спонсорам, почему проект может вызвать интерес.

- Почему главным тренером ЦСКА стал именно датчанин Ян Лесли?

- Рассматривались разные кандидатуры. Но у Яна Лесли есть опыт работы в России (возглавлял "Ростов-Дон", приводил к чемпионству – ИФ) и этот опыт успешный. Его знают многие игроки. Им понятны амбиции клуба и уровень тренера. Соответственно игрокам очень интересно попробовать работать с серьезным тренером, который ставит себе очень серьезные задачи.

- Любитель гандбола узнает в составе ЦСКА многих игроков, задействованных за сборную. Как удалось их привлечь?

- Была проведена большая работа коллегами, которые отвечают за спортивную часть – в частности спортивным директором Эдуардом Акопяном, который имеет большой опыт работы именно в женском гандболе. Многие игроки его знают, доверяют. Плюс опять-таки Москва: хорошие условия для тренировок, хороший игровой зал.

Тут я бы хотел отметить, что, к сожалению, не все клубы имеют достойную материально-техническую базу. У нас в стране, как выяснилось, очень мало универсальных спортивных сооружений, залов, которые пригодны для тренировочного и соревновательного процессов именно по гандболу. В большинстве спортивных сооружений, в том числе в системе образования (университетские, школьные), они все построены непонятно из каких соображений. Параметры этих залов зачастую не соответствуют ни одной спортивной площадке для игровых видов спорта.

Нам удалось договориться с руководством спорткомплекса в Красногорске, где есть отличный зал для тренировок. Коллеги из "большого" (спортивного общества - ИФ) ЦСКА помогли клубу с ареной для официальных матчей – УСЗ "Игровой". Это весьма достойный вариант.

- На какое число зрителей вы рассчитываете?

- Мы ставим перед собой максимальную задачу. Понятно, что она достаточно сложная – заполнить спортивную арену. Ее вместимость – 1100 человек. Надеемся, что поклонники ЦСКА в других видах спорта нас поддержат. Сами ведем работу с объединениями армейских болельщиков, работаем в социальных сетях, запускаем абонементные и билетные программы. Надеемся, что коллеги заинтересуются.

В составе у нас олимпийские чемпионки, следующий год – олимпийский. Девушки занимаются с удовольствием. Видно, что они настроены на результат. Уровень мастерства весьма достойный.

Говорят, спорт – это зрелище. Поэтому: красивые девушки, красивый гандбол, хорошее спортивное сооружение, традиции ЦСКА. Надеюсь, что зрители у нас будут. Мы будем работать над качеством продукта. Помимо зрелища необходимо организовать на достойном уровне дополнительные услуги: чтобы был удобным для просмотра зал, чтобы было организовано общественное питание, развлекательные программы, чтобы все было интересно.

- То есть женский гандбольный ЦСКА будет как-то взаимодействовать с армейскими клубами из других видов спорта?

- Сейчас выстраиваем отношения с баскетбольным ЦСКА, футбольным, женским футбольным. У каждой из этих команд своя аудитория поклонников, но у большего числа болельщиков перекрещиваются интересы в разных видах спорта. Соответственно, мы планируем с ними взаимодействовать по совместному продвижению, по работе со зрителями.

- Быть может, для болельщиков ЦСКА уместно организовать некий билетный пакет, по которому они могут попасть на игры разных армейских клубов?

- К сожалению, тут не все зависит только от клубов. Одни чемпионаты страны проводят лиги, другими чемпионатами занимаются федерации. По объективным и субъективным причинам не всегда удается сделать так, чтобы матчи разных наших клубов по времени не пересекались. ЦСКА это тоже касается: клубов по игровым видам спорта много, спортивные сооружения тоже не всегда свободны. Проблема есть, но мы, естественно, сделаем максимум для того, чтобы болельщики смогли посетить матчи всех клубов ЦСКА. Это, кстати, очень сильно зависит и от телевидения.

- Как раз хотел спросить. Будут ли какие-то шаги по продвижению матчей женского гандбольного ЦСКА на наше спортивное ТВ?

- Конечно. Но показ игр как минимум путем интернет-трансляций и так является обязательным требованием Федерации гандбола России. Но будем договариваться с каналами, входящими в структуру "Матч ТВ", о трансляциях наиболее интересных матчей.

-Какие международные матчи планирует провести ЦСКА в рамках подготовки к сезону?

- Запланирован сбор в Сочи, который начался в понедельник (5 августа). После сбора команда перелетает на международный турнир в Дании, а потом возвращается в Россию. Здесь тоже будет большой турнир с участием российских и зарубежных команд. Мы проведем там пять матчей.

- Почему именно вас пригласили работать в ЦСКА в качестве гендиректора?

- У меня опыт в спортивной индустрии именно в игровых видах спорта с 1992 года. Работал в московском футбольном клубе "Динамо" в должности исполнительного директора по экономике. Читаю лекции в Российском международном олимпийском университете именно как преподаватель-практик по управлению спортивными организациями. Достаточно давно консультирую по вопросам управления спортивными сооружениями. Я рад, что мои опыт и знания оказались востребованными для такого проекта, как женский гандбольный клуб ЦСКА.