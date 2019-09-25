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На ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ выступят спортсменки 75 стран

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Борьбу за медали чемпионата мира по боксу среди женщин, который пройдет в октябре в Улан-Удэ, поведут представительницы 75 стран.

"В чемпионате мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ примут участие 809 спортсменок из 75 стран", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России в среду.

Чемпионат пройдет с 3 по 13 октября.

Ранее СМИ сообщали, что Украина не будет делегировать своих спортсменок. Однако генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил "Интерфаксу", что представительницы Украины все же приедут в Улан-Удэ, но за счет не министерства спорта страны, а украинской федерации бокса.

бокс

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