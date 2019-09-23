Генсек Федерации бокса России опроверг неучастие украинок в ЧМ в РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Украинки будут участвовать в чемпионате мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ, заявил "Интерфаксу" генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Я только что разговаривал со своим коллегой Владимиром Продивусом (президент Федерации бокса Украины – ИФ), он заверил, что никакого отказа нет, "мы приедем", - сказал Кремлев, комментируя информацию о том, что Украина не будет делегировать своих спортсменок на ЧМ.

"Он сказал, что минспорта не выделяет им средства, они приедут за счет федерации (бокса)", - объяснил ситуацию Кремлев.

Женский чемпионат мира-2019 по боксу пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября. Ранее СМИ сообщали, что сборная Украины не выступит на этом турнире.