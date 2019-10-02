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Российская премьер-лига назвала лучших игрока тренера и гол сентября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига (РПЛ) признала полузащитника московского "Локомотива" поляка Гжегожа Крыховяка лучшим футболистом РПЛ по итогам сентября.

"По правилу большинства голосов лучшим игроком в сентябре признан полузащитник "Локомотива" - за 3 игры Крыховяк отметился 2 голами и отдал одну результативную передачу", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ, которая выбрала лауреатов месяца совместно с болельщиками и телеканалом "Матч Премьер".

"При выборе лучшего тренера болельщики, эксперты РПЛ и "Матч Премьер сошлись во мнении. 3 победы за три матча, первое место в премьер-лиге - главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим в сентябре", - отмечается в сообщении.

Автором лучшего, по итогам голосования, гола стал полузащитник ФК "Сочи" Кристиан Нобоа, который с мячом пробежал половину поля и закинул его за спину вратаря "Ахмата" ударом с линии штрафной площади.

В голосовании принимали участие болельщики в социальной сети "ВКонтакте", эксперты телеканала и эксперты лиги. Каждая сторона давала по одному голосу. Побеждал в номинации тот, кто набрал два голоса из трех. В случае расхождения голосов победителя определяла РПЛ: за ней закреплено право решающего голоса.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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