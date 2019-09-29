"Краснодар" обыграл "Арсенал" и прервал серию поражений из трех матчей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" победил тульский "Арсенал" в матче 11 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счётом 2:0.

Голы в матче забили Ари на 38-й минуте матча и Магомед-Шапи Сулейманов на 63-й минуте. На 93-й минуте полузащитник "Краснодара" Тони Вильена был удалён с поля.

Благодаря победе "Краснодар" прервал свою серию поражений из трёх матчей во всех турнирах.

Следующий матч "Краснодар" проведет дома с испанским "Хетафе" в рамках Лиги Европы, "Арсенал" сыграет в РПЛ на выезде с "Локомотивом".