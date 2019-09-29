Поиск

"Краснодар" обыграл "Арсенал" и прервал серию поражений из трех матчей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" победил тульский "Арсенал" в матче 11 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счётом 2:0.

Голы в матче забили Ари на 38-й минуте матча и Магомед-Шапи Сулейманов на 63-й минуте. На 93-й минуте полузащитник "Краснодара" Тони Вильена был удалён с поля.

Благодаря победе "Краснодар" прервал свою серию поражений из трёх матчей во всех турнирах.

Следующий матч "Краснодар" проведет дома с испанским "Хетафе" в рамках Лиги Европы, "Арсенал" сыграет в РПЛ на выезде с "Локомотивом".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Кононов покинул пост главного тренера "Спартака"

Кононов покинул пост главного тренера "Спартака"

Хэмилтон вновь выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Хэмилтон вновь выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА разгромил "Урал" и одержал пятую победу подряд

ЦСКА разгромил "Урал" и одержал пятую победу подряд

Сборная России стала третьей на женском Кубке мира по волейболу

"Локомотив" выиграл у "Зенита" в матче РПЛ

"Локомотив" выиграл у "Зенита" в матче РПЛ
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Мамаев подписал контракт с "Ростовом"

Мамаев подписал контракт с "Ростовом"
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Источник сообщил о приезде Мамаева на переговоры с "Ростовом"

"Валенсия" победила "Атлетик" благодаря голу Черышева

Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

Российский гонщик Шварцман стал чемпионом "Формулы-3"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');