"Спартак" уступил "Оренбургу" и проиграл четвертый матч подряд в чемпионате РПЛ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" уступил "Оренбургу" в матче 11 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счетом 2:1.

В составе "Оренбурга" забили Андрей Малых на 46-й минуте матча и Джордже Деспотович на 63-й. "Спартак" ответил голом Лоренсо Мельгарехо на 66-й минуте матча.

Это поражение стало для "Спартака" четвертым подряд в рамках РПЛ.

Следующий матч "красно-белые" проведут с "Краснодаром" на выезде, "Оренбург" - дома с "Динамо".