Поиск

"Спартак" уступил "Оренбургу" и проиграл четвертый матч подряд в чемпионате РПЛ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" уступил "Оренбургу" в матче 11 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счетом 2:1.

В составе "Оренбурга" забили Андрей Малых на 46-й минуте матча и Джордже Деспотович на 63-й. "Спартак" ответил голом Лоренсо Мельгарехо на 66-й минуте матча.

Это поражение стало для "Спартака" четвертым подряд в рамках РПЛ.

Следующий матч "красно-белые" проведут с "Краснодаром" на выезде, "Оренбург" - дома с "Динамо".

Спартак Оренбург

Новости

Хэмилтон вновь выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Хэмилтон вновь выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА разгромил "Урал" и одержал пятую победу подряд

ЦСКА разгромил "Урал" и одержал пятую победу подряд

Сборная России стала третьей на женском Кубке мира по волейболу

"Локомотив" выиграл у "Зенита" в матче РПЛ

"Локомотив" выиграл у "Зенита" в матче РПЛ
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Мамаев подписал контракт с "Ростовом"

Мамаев подписал контракт с "Ростовом"
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Источник сообщил о приезде Мамаева на переговоры с "Ростовом"

"Валенсия" победила "Атлетик" благодаря голу Черышева

Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

Российский гонщик Шварцман стал чемпионом "Формулы-3"

"КАМАЗ-Мастер" объявил состав на "Дакар-2020"

"КАМАЗ-Мастер" объявил состав на "Дакар-2020"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');