Стадион клуба "КАМАЗ" дисквалифицировали после инцидента с фанатами "Спартака"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) запретил клубу "КАМАЗ" (Набережные Челны) проводить домашние матчи на одноименном стадионе, сообщает пресс-служба РФС.

"В связи с невыполнением требований Комиссии РФС по сертификации стадионов о безопасности зрителей и участников матча приостановить действие Сертификата соответствия стадиона "КАМАЗ" г. Набережные Челны", - говорится в соответствии.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что стюарды закрыли на замок сектор с болельщиками "Спартака" в кубковом матче "КАМАЗа". Сам матч, прошедший 25 сентября, завершился со счетом 2:1 в пользу московского клуба.

Между тем, как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, стадион челнинского клуба дисквалифицирован на одну кубковую игру "КАМАЗа".

"За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находившихся на стадионе "КАМАЗ" оштрафован на 100 тыс. рублей и наказан одним домашним матчем Кубка России в другом городе", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

"Сотрудников контрольно-распределительной службы не было на матче. При проверке выяснилось, чтобы были только сотрудники ЧОПа. Отсутствовал контроль со стороны ЧОПа", - сказал Григорьянц.

"Ограждение на стадион не было предусмотрено планом безопасности. Это ограждение имело самостоятельный характер, было лишь четыре двери, две из которых были закрыты. Несмотря на то, что никто не пострадал, мы посчитали действия клуба некорректными. Максимально суровое наказание по этому делу", - отметил он.

"КАМАЗ" является представителем зоны "Урал-Приволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по значимости дивизион российского футбола).