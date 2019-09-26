В ФК "КАМАЗ" объяснили, почему сектор с фанатами "Спартака" закрыли на замок

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU -Сектор с болельщиками московского "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России против "КАМАЗа" в Набережных Челнах закрывался с целью их недопуска на полосу между трибунами и ограждением поля, говорится в заявлении челнинского клуба.

"Двери ограждения закрывались на защелки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков ФК "Спартак" на полосу между трибунами и ограждением поля", - отмечается в тексте заявления

"Контролер-распорядитель, закрывший дверь №3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков с трибуны в туалет, буфет и так далее", - говорится в заявлении.

В клубе "КАМАЗ" подчеркивают, что "вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питаниям и местам общественного пользования осуществлялся в полном объеме без каких-либо ограничений".

"Выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения", - отмечается в заявлении.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что стюарды закрыли на замок сектор с болельщиками "Спартака" в кубковом матче. Сам матч, прошедший 25 сентября, завершился со счетом 2:1 в пользу московского клуба.