Защитник "Зенита" Маммана пропустит до восьми месяцев в случае операции после травмы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Защитник петербургского "Зенита" Эмануэль Маммана отправится на лечение в Европу, сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.

"Защитник "сине-бело-голубых" прошел первичное медицинское обследование после травмы, полученной в Екатеринбурге (6 октября - ИФ). По предварительному диагнозу, у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до восьми месяцев", - говорится в сообщении

8 октября "Зенит" на выезде сыграл с екатеринбургским "Уралом". Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Маммана покинул поле из-за травмы на 14-й минуте.