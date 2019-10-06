"Зенит" выиграл у "Урала" в матче Российской премьер-лиги
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились победы над екатеринбургским "Уралом" в матче 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
Результат встречи, прошедшей в Екатеринбурге, - 3:1 в пользу "Зенита". В его составе голы провели Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27), Сердар Азмун (63). Единственный гол "Урал" провел благодаря автоголу футболиста "Зенита" Олега Шатова (58).
"Зенит" набрал 26 очков, вышел на первое место, опередив имеющий игру в запасе московский ЦСКА (25). "Урал" – на девятом месте (14 очков).