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"Зенит" выиграл у "Урала" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились победы над екатеринбургским "Уралом" в матче 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Екатеринбурге, - 3:1 в пользу "Зенита". В его составе голы провели Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27), Сердар Азмун (63). Единственный гол "Урал" провел благодаря автоголу футболиста "Зенита" Олега Шатова (58).

"Зенит" набрал 26 очков, вышел на первое место, опередив имеющий игру в запасе московский ЦСКА (25). "Урал" – на девятом месте (14 очков).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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