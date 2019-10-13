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Дзюба и Черышев сыграют в отборочном матче ЧЕ-2020 с киприотами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного цикла Чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Кипра.

СпортРоссия разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020 со счетом 4:0Россия разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020 со счетом 4:0Читать подробнее

На поле с первых минут выйдут Маринато Гилерме, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов (капитан), Сергей Петров, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Александр Головин, Денис Черышев, Алексей Ионов и Артем Дзюба.

Матч восьмого тура первой группы состоится в Никосии в воскресенье, начнется в 19:00 по Москве.

Российская сборная, набрав 18 очков, занимает в своей группе второе место. Лидирует сборная Бельгии, у которой после восьми игр 24 балла.

футбол Евро-2020 ЧЕ Россия Кипр

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