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Россия разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020 со счетом 4:0

Россия разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020 со счетом 4:0
Артем Дзюба
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу в Москве крупно переиграла Шотландию в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года.

Встреча, которая состоялась в Лужниках, закончилась со счетом 4:0 (0:0). На 57-й и 70-й минутах голы в ворота шотландцев забил форвард Артем Дзюба. Еще по мячу в ворота гостей провели полузащитники Магомед Оздоев (60-я минута) и Александр Головин (84-я минута).

Лидирует в группе I сборная Бельгии, у которой 21 балл. Россия занимает второе место, у нее 18 очков.

13 октября россияне на выезде встретятся с киприотами.

футбол Евро-2020 Россия Шотландия

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