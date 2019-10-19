Григорян покинет пост главного тренера ФК "Тамбов"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - "Тамбов" расторг контракт с главным тренером Александром Григоряном, сообщает пресс-служба футбольного клуба в субботу.

Как отметили в пресс-службе, клуб и Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Григорян возглавил "Тамбов" в апреле 2019 года и привел команду к победе в Футбольной национальной лиге. Под его руководством "Тамбов" впервые дебютировал в Российской премьер-лиге.

После 13-ти туров "Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.