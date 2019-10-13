Сборная России по футболу разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020

Сборная России по футболу Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2020 победила Кипр и досрочно обеспечила себе участие в финальной части турнира.

Матч группы I, состоявшийся в Никосии (Кипр) в воскресенье, завершился со счетом 5:0.

Голы забили Денис Черышев (дважды, 9-я минута и 90+2), Магомед Оздоев (22), Артем Дзюба (79) и Александр Головин (89). На 28-й минуте за фол против российского защитника Сергея Петрова с поля был удален защитник хозяев Константинос Лайфис. В итоге Петров был заменен на Вячеслава Караваева.

Россия, занимающая второе место в группе, набрала 21 очко и стала недосягаемой для преследующих ее соперников.

Лидирует Бельгия (24 балла). 16 ноября в девятом туре в Петербурге Россия и Бельгия сыграют между собой. У россиян есть возможность поквитаться с бельгийцами за единственное поражение в отборочном турнире и, возможно, выйти на первое место в группе.

Выездным матчем против Сан-Марино, запланированным на 19 ноября, национальная команда завершит квалификационную часть.

Сборная РФ уже установила исторический рекорд, одержав семь побед подряд в официальных матчах.

В отборочном турнире принимают участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп. В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды каждой из групп плюс еще четыре сборные, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Матчи примут Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Финал чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.