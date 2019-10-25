Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба турнира.

В матче против итальянской "Аталанты" 22 октября Стерлинг забил три мяча, а "Манчестер Сити" добился крупной победы со счетом 5:1.

Также на звание игрока недели претендовали нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, форвард итальянского "Ювентуса" Ян Дибала (провел два гола в ворота московского "Локомотива") и полузащитник английского "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен.