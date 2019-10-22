"Локомотив" уступил "Ювентусу" в Лиге чемпионов

Московский клуб вел в счете до 77-й минуты

Туринский "Ювентус" Фото: Reuters

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива потерпели поражение от туринского "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.

На 30-й минуте Алексей Миранчук вывел "Локомотив" вперед, завершив точным ударом из пределов штрафной контратаку своей команды.

Победный для московского клуба счет продержался до 77-й минуты, когда Пауло Дибала ударом из-за пределов штрафной поразил ворота "Локомотива".

DYBALA GOAL. LEFT FOOT OF GOLD pic.twitter.com/SCtRdOPHCE — kaz (@psychoclownblog) 22 октября 2019 г.

Еще через две минуты Дибала успел на добивание и протолкнул мяч мимо вратаря.

Если коротко

"Локомотив" провел качественный матч, особенно в обороне. В результате этого "Ювентусу" почти не удавались проходы к воротам. И чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем больше хозяева ошибались. Однако ответный гол их явно раскрепостил, и после того, как "Юве" вышел вперед, он мог и увеличить отрыв в счете.

При этом "Ювентус" нанес 27 ударов (как правило - дальних), из них только семь - в створ; "Локомотив" нанес пять ударов (три - в створ). Криштиану Роналду тоже бил, но промахивался. А когда наносил штрафные удары, попадал в стенку. По времени владения мячом преимущество на стороне "Ювентуса" - 69% против 31%.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Ранее в группе D, которую представляют команды "Атлетико" на своем поле в Мадриде взял верх над "Байером" (Леверкузен) - 1:0.

Турнирное положение в группе теперь выглядит следующим образом: 1."Ювентус" – 7 очков, 2."Атлетико" – 7, 3."Локомотив" – 3, 4."Байер" – 0.

Следующие матчи в группе пройдут 6 ноября. "Локомотив" дома сыграет с "Ювентусом" (начало – 20:55 мск), "Байер" дома примет "Атлетико" (23:00).