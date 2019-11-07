"Краснодар" победил "Трабзонспор" в матче Лиги Европы

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 3:1 нанес поражение турецкому "Трабзонспору" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Два гола в составе "Краснодара" провел Мануэл Фернандеш (27-я, 35-я минуты), один – Иван Игнатьев (90+3). В составе "Трабзонспора" отличился Тони (90+4).

"Краснодар" выиграл второй матч, набрал 6 очков и занимает в своей группе третье место. По дополнительным показателям он уступает испанскому "Хетафе", который уступил швейцарскому "Базелю" (1:2). "Базель" занимает первое место (10 очков), "Трабзонспор" – четвертое (1).