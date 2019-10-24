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"Краснодар" победил "Трабзонспор" и набрал первые очки в Лиге Европы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:0 взял верх над турецким "Трабзонспором" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

На 49-й минуте встречи, прошедшей в Турции, гол провел Маркус Берг, на второй компенсированной ко второму тайму минуте счет удвоил Тонни де Вильена.

Победа позволила российскому клубу набрать первые очки в турнире.

В другом матче группы С испанский "Хетафе" на своем поле уступил швейцарскому "Базелю" – 0:1.

Турнирное положение в группе теперь выглядит так: 1."Базель" – 7 очков, 2."Хетафе" – 6, 3."Краснодар" – 3, 4."Трабзонспор" – 1.

футбол Лига Европы УЕФА

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