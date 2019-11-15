Англия и Чехия пробились на Евро-2020

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сборные Англии и Чехии по футболу завоевали путевки в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

В предпоследнем туре отборочной кампании команда Англии на своем поле разгромила Черногорию (7:0), а Чехия дома взяла верх над сборной Косово (2:1).

Эти команды представляют группу А. Первое место здесь занимает Англия – 18 очков. На второй строчке находится Чехия – 15 баллов. Идущая третьей сборная Косово отстает на четыре очка и подняться выше уже не сможет.

Ранее в четверг путевки на Евро завоевали Франция и Турция.

В отборочном турнире принимают участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп. В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды каждой из групп плюс еще четыре сборные, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.

Путевки на Евро к настоящему моменту завоевали: Россия, Бельгия, Англия, Чехия, Италия, Польша, Украина, Испания, Турция, Франция.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Матчи примут Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Финал чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.