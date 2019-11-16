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Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российский фигурист Александр Самарин занял первое место в одиночном катании на турнире Rostelecom Cup Международного союза конькобежцев (ISU), Дмитрий Алиев и Макар Игнатов расположились на второй и третьей строчке соответственно.

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По сумме двух программ Самарин получил 264,45 балла, Алиев выступил с результатом 259,88 баллов, Игнатов - 252,87 баллов.

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup проходит в Москве с 15 по 17 ноября.

фигурное катание ISU Александр Самарин Дмитрий Алиев Макар Игнатов

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