Евгения Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Евгения Медведева идет первой после короткой программы на турнире Rostelecom Cup Международного союза конькобежцев (ISU), российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию.
Медведева получила 76,93 балла. На втором месте расположилась другая представительница России Александра Трусова (74,21 балла). Тройку лидеров замыкает американка Мэрайя Белл (67,11).
Произвольная программа будет представлена в субботу.
Пятый этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup проходит в Москве с 15 по 17 ноября.